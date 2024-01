Sanità: Rotondi (Fd'I), con 235 assunzioni nel Lazio prosegue riorganizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incremento di personale "significativo per il nosocomio San Camillo – Forlanini, importante investimento economico che segna un ulteriore passo in avanti nel percorso di riassetto e potenziamento della Sanità pubblica del Lazio messo in atto della Giunta Rocca". Lo dichiara in una nota Marika Rotondi consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. "Le 235 assunzioni di varie figure professionali, consentiranno all'ospedale San Camillo Forlanini, di implementare la capacità di assistenza ai pazienti e di ridistribuire i carichi di lavoro del personale già in organico. Ma a beneficiarne sarà l'intero sistema sanitario regionale avrà la possibilità di aumentare la disponibilità delle attività di assistenza e cura sul territorio", conclude Rotondi. (Com)