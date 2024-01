Napoli: i numeri del contrasto alla malamovida tra luglio e dicembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2023, il servizio coordinamento strategico operativo della polizia locale ha realizzato mirati e specifici servizi nei fine settimana nelle seguenti zone della città di Napoli per contrastare il fenomeno della "malamovida": quartiere Chiaia, centro (decumani, Piazza Municipio, Piazza Bellini e Piazza del Gesù Nuovo), zona collinare del Vomero (aree pedonali e via Aniello Falcone), zona della stazione ferroviaria (Piazza Garibaldi), zona del Vasto di Piazza Nazionale e di Poggioreale, zona occidentale di Pianura/Soccavo e arenile di Bagnoli. Durante i controlli sono state riscontrate numerose violazioni tra cui 267 occupazioni abusive di suolo pubblico, 72 verbali per la mancanza di nulla osta per impatto acustico e 23 violazioni riguardanti consumo e somministrazione di alcool. Sono state inoltre effettuate due denunce per possesso di arma propria, cinque denunce per reiterazione dell'attività di parcheggiatore abusivo e due denunce per la somministrazione di alcool ai minori. Nel contrasto alla mobilità selvaggia con i mezzi a due ruote, gli agenti della polizia locale hanno concentrato i loro sforzi nelle aree della movida cittadina già oggetto di segnalazioni. Dai controlli effettuati sono scaturiti 95 verbali per l'assenza di copertura assicurativa, 151 verbali per omessa revisione, 98 verbali per la guida senza patente, 132 verbali per guida senza casco e 106 verbali per mancanza documentale. (Ren)