Europee: Cattaneo (FI), con Tajani e grande squadra pronti a raccogliere eredità Berlusconi

21 luglio 2021

- Cinque anni fa "il presidente Berlusconi, che aveva 82 anni, rientrò in Parlamento europeo e alle elezioni prese 550 mila voti, senza essere candidato nel collegio dell’Italia centrale. Fu, come sempre, un valore aggiunto, ma oggi abbiamo il nostro segretario Antonio Tajani e una grande squadra per raccoglierne l’eredità. Tajani ha detto una cosa giusta: attenderemo il Congresso di febbraio per scegliere insieme le soluzioni migliori per queste Europee”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, responsabile dei Dipartimenti del partito, ospite a "Metropolis", su Repubblica Tv.(Rin)