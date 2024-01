Municipio Roma III: Iv, simboli nazisti nell'area giochi di largo Labia, vergognoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scritte che inneggiano al fascismo e svastiche disegnate sul muro, per terra e sull'altalena dei bimbi sono apparse stamattina nei giardini di Largo Labia, a Fidene, nel Municipio Roma III". Lo dichiarano in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva e Marta Marziali, consigliera Iv nel Municipio Roma III. "Un gesto vergognoso che condanniamo fortemente, figlio di una cultura di odio e violenza sempre più difficile da sradicare. Chiediamo all'Amministrazione di intervenire velocemente per rimuoverle: siamo di fronte a un atto di vandalismo intollerabile che offende la storia di questa città e i valori su cui si fonda la nostra democrazia", concludono. (Com)