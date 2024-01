Infrastrutture: Rfi, accordo con organizzazioni sindacali per riorganizzazione attività manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rete ferroviaria italiana (Rfi) e le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl mobilità/Af e del relativo contratto aziendale di Gruppo Fs italiane hanno siglato il nuovo verbale di accordo per la riorganizzazione dei processi produttivi delle attività di manutenzione infrastrutture. Lo riferisce Rfi in una nota. Attraverso la rimodulazione degli orari, i presidi degli addetti alla manutenzione saranno estesi a fasce orarie che consentiranno di effettuare attività di manutenzione preventiva ottimizzando i tempi di intervento in caso di guasti sulla linea anche a beneficio del servizio di trasporto ferroviario, in particolare quelli che interessano le fasce pendolari. "La sigla dell'accordo è frutto di una visione comune tra Rete ferroviaria italiana e le organizzazione sindacali", afferma l'amministratore delegato di Rfi Gianpiero Strisciuglio. "Saranno ottimizzati i tempi di intervento sull'infrastruttura all'insorgere di anomalie e al tempo stesso garantita maggiore efficienza e tempestività, che è parte della nostra missione. Un accordo - ha sottolineato - che mira a rendere gli standard manutentivi sempre più elevati, tutelando i lavoratori, i passeggeri e l'ambiente e che sarà solo uno dei punti di inizio di un percorso che punta a consolidare e potenziare, in un'ottica di miglioramento continuo, la cultura della sicurezza attraverso varie iniziative". (segue) (Com)