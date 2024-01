Infrastrutture: Rfi, accordo con organizzazioni sindacali per riorganizzazione attività manutenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riorganizzazione del lavoro - prosegue la nota - garantirà la massima tempestività negli interventi di manutenzione lungo tutto l'arco delle 24 ore. Per le persone impiegate in attività di manutenzione, questo accordo favorirà anche una maggiore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, consentendo l'ottimizzazione dell'orario attraverso la riduzione di prestazioni di carattere straordinario con una più equa ripartizione delle prestazioni lavorative. Rfi, in coerenza con le linee di azione individuate nel documento strategico del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Pnrr, ha un ruolo chiave nella realizzazione di progetti trainanti lo sviluppo del Paese quali l'estensione e il potenziamento della rete convenzionale e alta velocità, interventi di upgrade tecnologico con l'implementazione del sistema Ertms sulle reti convenzionali, la valorizzazione del ruolo delle stazioni per promuovere l'intermodalità, la mobilità condivisa e attiva, l'incremento della resilienza infrastrutturale per prevenire i rischi legati all'impatto del cambiamento climatico. (Com)