Milano: De Corato (Fd'I), comico Boldi lascia città per problemi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimo Boldi, oggi, ha denunciato la grave situazione a livello di sicurezza che c'è a Milano. "Uno dei migliori comici lombardi italiani che abbiamo e che hanno fatto la storia del cinema, famoso in tutto il mondo, ha ribadito che rispetto al passato la situazione è nettamente peggiorata, soprattutto nei quartieri più poveri e periferici della città". Lo comunica in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sulla denuncia odierna di Massimo Boldi sulla pericolosità della città dalla quale se ne è andato. "Questo è il merito del Sindaco Sala che, dal 2011 ad oggi, ha saputo solamente far scappare le persone dalla nostra città, anche molto famose e conosciute come Boldi appunto, oppure impedire a malviventi e delinquenti di aggredire e derubare altri personaggi dello spettacolo quali Chiara Ferragni, Elenoire Casalegno, Corrado Tedeschi e Carlo Verdone i quali anch'essi hanno denunciato la pericolosità del capoluogo lombardo sui social. Questo è ciò che ha saputo fare il Centrosinistra negli ultimi anni di governo. Persino Calenda si è lamentato del Sindaco e della Giunta. Ormai non c'è più limite al peggio" conclude.(Com)