© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense Citigroup si sta preparando a licenziare circa 20 mila dipendenti entro la fine del 2026. Lo ha annunciato nel comunicato in cui ha presentato oggi i risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre dello scorso anno, chiuso con una perdita di 1,8 miliardi di dollari. Alla fine del 2023, la banca di investimento ha segnalato circa 200 mila dipendenti in totale. (Was)