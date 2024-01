Usa: JpMorgan Chase, profitti trimestrali in calo ma dato annuale sale del 32 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca statunitense JpMorgan Chase ha registrato profitti per 9,31 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2023: il dato è in calo del 15 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, anche se i numeri relativi alla totalità dei 12 mesi hanno segnato un incremento del 32 per cento, attestandosi a 49,55 miliardi. Stando ai risultati finanziari pubblicati oggi, la banca ha registrato un utile per azione pari a 3,97 dollari. I ricavi si sono attestati a 38,57 miliardi, con un aumento del 12 per cento su base annuale. (Was)