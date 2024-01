I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uganda: il 18 gennaio vertice straordinario Igad su crisi Somaliland e Sudan - L'Uganda ospiterà il prossimo 18 gennaio un vertice straordinario sulla crisi in corso fra Etiopia e Somalia e sulla situazione in Sudan, un'iniziativa promossa dal governo di Gibuti, attuale presidente di turno dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad). Lo ha annunciato in un comunicato il ministero degli Esteri gibutino, precisando che il vertice affronterà da un lato le crescenti tensioni tra Etiopia e Somalia in relazione all'accordo etiope concluso con il Somaliland per un accesso al mare, dall'altro le sfide politiche e di sicurezza in Sudan. All'iniziativa sono invitati tutti gli Stati membri dell'Igad, le autorità dell'Unione africana ed i partner internazionali, nell'intento gibutino di riaffermare l'impegno del presidente Ismail Omar Guelleh a lavorare per una risoluzione pacifica e stabile dei conflitti nella regione. L'iniziativa è un tentativo di Gibuti di riaffermare il suo ruolo di mediatore regionale dopo il fallimento dei colloqui di recente avviati sul suo territorio fra Somalia e Somaliland. Sempre a Gibuti, all'inizio di dicembre i leader del blocco dell’Africa orientale (Eac) hanno tenuto un vertice per discutere del conflitto sudanese, che infuria nel paese dallo scorso 15 aprile. (segue) (Res)