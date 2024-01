I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Namibia: oggi il 120mo anniversario della rivolta degli Herero e dei Nama - Ricorre oggi il 120mo anniversario della rivolta delle popolazioni Herero e Nama contro l'amministrazione coloniale dell'Africa sud-occidentale tedesca, l'odierna Namibia. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, la reazione della Germania fu brutale, una “campagna di sterminio” delle tribù guidata dal generale Adrian Dietrich Lothar von Trotha, e “le ferite non si sono ancora rimarginate”. Secondo la psicologa e consigliera del governo namibiano Marcella Katjijova, “il trauma” persiste con “il dolore” ancora diffuso tra Herero e dei Nama. Nel 2021, Germania e Namibia hanno concluso un accordo di riconciliazione, respinto dai discendenti dei rivoltosi, che non si ritengono sufficientemente coinvolti e considerano le promesse del governo federale del tutto inadeguate. (segue) (Res)