I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Cina: inviato speciale di Xi sarà in Uganda, Algeria, Camerun e Tanzania dal 15 al 24 gennaio - Liu Guozhong, vicepremier e inviato speciale del presidente della Cina Xi Jinping, visiterà Uganda, Algeria, Camerun e Tanzania dal 15 al 24 gennaio prossimi. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna. In Uganda, Liu parteciperà al 19mo summit del Movimento dei Paesi non allineati e al terzo Summit del Sud del Gruppo dei 77 (G77). Il Movimento dei Paesi non allineati è un gruppo di 120 Stati, più altri 17 Paesi osservatori, che si considerano non allineati con, o contro, le principali potenze mondiali. Rappresenta oltre due terzi di tutti gli Stati del mondo e dal 2019 il suo segretario generale è Ilham Aliyev, presidente dell'Azerbaigian. Il Summit del Sud è invece il principale organo decisionale del G77, un'organizzazione intergovernativa delle Nazioni Unite formata da 134 Paesi, prevalentemente in via di sviluppo. (segue) (Res)