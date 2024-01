I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: Dagalo discute con Segretario generale Onu Guterres - Il comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf) del Sudan, Mohamed Hamdan Hemeti Dagalo, ha avuto un colloquio telefonico con il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, con il quale ha discusso della situazione in Sudan ed il conflitto in corso contro l'esercito sudanese. "Ho spiegato al signor António Guterres l'attuale situazione nel paese e la portata delle gravi violazioni praticate dalla milizia golpista (del capo dell'esercito, generale Abdel Fattah al) Burhan contro civili innocenti, inclusi attacchi aerei, uccisioni e arresti per motivi etnici, oltre a impedire alle organizzazioni umanitarie di fornire servizi aiuti umanitari ai civili e restrizioni a coloro che lavorano nel campo umanitario", ha dichiarato in una nota sui social. Dagalo afferma di aver inoltre ribadito la sua disponibilità ad avviare negoziati per risolvere la crisi "alle radici, portando alla ricostruzione dello Stato sudanese su basi nuove e giuste che raggiungano sicurezza, stabilità e una pace globale e duratura". Il generale ha quindi accolto la nomina del nuovo inviato di Guterres in Sudan, Ramatane Lamamra e "sottolineato il nostro pieno impegno a cooperare con lui e con tutte le organizzazioni delle Nazioni Unite in un modo che contribuisca ad affrontare la questione umanitaria condizioni affrontate dai civili nelle aree sotto il nostro controllo". (Res)