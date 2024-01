© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: ministro Esteri Israele a Erdogan, siete voi i "veri autori di un genocidio" - Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha dichiarato oggi che è la Turchia il "vero autore di un genocidio". In un post su X (ex Twitter), Katz ha affermato che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "proveniente da un Paese che ha compiuto il genocidio armeno e che pensava che il mondo avrebbe taciuto, oggi è orgoglioso di aver consegnato al tribunale dell'Aia materiali che accusano Israele di genocidio". "Non abbiamo dimenticato l'olocausto armeno e i massacri dei curdi da parte della Turchia. Siete voi i veri autori del genocidio. Noi ci stiamo difendendo dai vostri amici barbari", ha aggiunto il capo della diplomazia israeliana, facendo riferimento al movimento islamista palestinese Hamas. Le dichiarazioni di Katz arrivano dopo che Erdogan, nel corso di un evento del Partito giustizia e sviluppo (Akp), ha citato l’udienza per accuse di genocidio contro Israele svolta ieri e oggi presso la Corte internazionale di giustizia dell’Aia, affermando: “I documenti (di prove di genocidio) che abbiamo presentato sono utili per l’Aia”. Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, “non ha un posto dove nascondersi e non c’è difesa” per l’operazione lanciata nella Striscia di Gaza contro Hamas, ha dichiarato il presidente turco. (segue) (Res)