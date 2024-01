I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: Israele, distrutti 700 lanciarazzi, milioni di dollari spesi da Hamas per i tunnel - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno distrutto oltre 700 lanciarazzi del gruppo armato islamista palestinese Hamas nella Striscia Gaza, dall’inizio dell’offensiva il 7 ottobre scorso. Lo riferiscono le Idf su X (ex Twitter), secondo cui i militari hanno sequestrato centinaia di razzi, tra cui versioni a lungo raggio, e localizzato diversi siti di lancio. Nelle ultime settimane, si è verificato un calo significativo nel numero di razzi lanciati da Gaza, dovuto all’assunzione del controllo del territorio da parte di Israele e alla confisca da parte delle truppe dei depositi di razzi e dei siti di lancio di Hamas. Recentemente, i militari della Brigata Golani hanno localizzato lanciarazzi con proiettili innescati in un cimitero a Gaza. Nei filmati diffusi dalle Idf, i velivoli militari hanno monitorato il lancio di razzi da una scuola e da una moschea a Gaza, dove sono stati distrutti i siti di lancio. Hamas “deliberatamente” posiziona i suoi lanciatori e lanciarazzi da edifici civili, aggiungono le Idf. (segue) (Res)