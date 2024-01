© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: Banca centrale, nuova piattaforma trading non può operare a causa tensioni nel sud - Il governatore ad interim della Banca centrale libanese (Banque du Liban, Bdl), Wassim Mansouri, ha affermato oggi che la piattaforma di cambio valuta di Bloomberg non può operare in Libano "a causa dell'instabilità della situazione di sicurezza nel sud e degli sviluppi regionali". In un'intervista al quotidiano libanese "Nidaa al Watan", Mansouri ha dichiarato che "ciò che ritarda l'inizio dei lavori della piattaforma Bloomberg è l'assenza di un minimo di stabilità", negando "le voci che circolano sulla possibilità che il Libano dichiari bancarotta nei prossimi mesi". "Quando passeremo alla piattaforma Bloomberg, la situazione sarà più organizzata e trasparente, e potremo controllare la lira libanese in modo più efficace per evitare complicazioni e speculazioni", ha affermato Mansouri, sottolineando: "Ho assunto l'incarico cinque mesi fa e la Bdl ha ora un surplus di un miliardo di dollari". Mercoledì scorso, 10 gennaio, la Bdl aveva invitato le banche libanesi a registrarsi sulla nuova piattaforma di trading gestita da Bloomberg, denominata "Bloomberg Interbank Matching System". (segue) (Res)