- Gaza: Israele, all'Aia il Sudafrica non ha presentato prove di genocidio - Presso la Corte internazionale di giustizia dell’Aia non è stata presentata alcuna prova contro Israele, ma “solo indicazioni di una guerra morale senza precedenti”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Israele, Israel Katz, al termine dell’udienza in corso all’Aia, secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano “Haaretz”. "Lo stesso Sudafrica indebolisce l'accusa di genocidio sostenendo l'organizzazione terroristica Hamas, che chiede la distruzione dello Stato di Israele", ha aggiunto. Il capo della diplomazia israeliana ha auspicato che “la denuncia venga respinta. Credo che la giustizia prevarrà". (Res)