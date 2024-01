© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: il deputato Fateh Boutbig eletto nuovo presidente del partito Fronte del futuro - Il deputato Fateh Boutbig è stato eletto oggi all’unanimità come nuovo presidente del Fronte del Futuro, il partito che comprende correnti che vanno dalla sinistra moderata alla destra nazionalista e che sostiene il programma del presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune. Lo ha reso noto il sito web d’informazione "Echorouk online". Boutbig, che succede ad Abdelaziz Belaid, in passato ha ricoperto la carica di presidente del gruppo parlamentare del Fronte ed è stato per anni membro dell'ufficio nazionale responsabile dell’organizzazione. Dopo la sua elezione a presidente del partito, Boutbig ha dichiarato: “Edificheremo un fronte robusto, arricchito da fede, nutrendo impegno mantenuto in modo fraterno”. Da parte sua, l'ex presidente del partito, Abdelaziz Belaid, ha dichiarato di essere “rassicurato” per la situazione attuale del partito “perché ha dirigenti dalla forte fede e andrà avanti con forza negli anni a venire”. Belaid ha poi aggiunto che “il fronte deve rimanere fedele al valori del primo novembre (data in cui è avvenuta la rivoluzione algerina) e alla visione dei fondatori di questo partito”. (segue) (Res)