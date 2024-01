I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: altri 4 mesi di carcere per ex segretario generale Unione agenti polizia giudiziaria - La Corte d'appello di Tunisi, competente per i casi di terrorismo, ha confermato la misura di custodia cautelare per ulteriori quattro mesi per l'ex segretario generale dell'Unione agenti di polizia giudiziaria, Hattab bin Othman, confermando la decisione del giudice istruttore del polo giudiziario antiterrorismo. Lo riferisce l'emittente locale "Mosaique fm", indicando che Bin Othman è accusato di appartenenza a un gruppo terroristico. (segue) (Res)