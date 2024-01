I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: a Monastir un corso per artigiane a sostegno dell'empowerment femminile - Si è svolto in questi giorni, dal 9 al 12 gennaio, in Tunisia, presso la Casa della gioventù Qasiba El Mediouni, nel governatorato di Monastir, un corso di formazione per 18 artigiane tunisine, tra i 24 e i 60 anni, nell'ambito del programma di leadership femminile "Innovatori di Monastir", realizzato nell'ambito della partnership tra i ministeri della Gioventù e dello Sport, della Famiglia, delle Donne, dell'Infanzia e degli Anziani, il ministero delle Industrie tradizionali in collaborazione con l'Organizzazione mondiale araba (Enda). Lo riferisce l'agenzia "Tap", indicando che il programma, sotto lo slogan "Sviluppare le competenze personali," è rivolto ad artigiane esperte e comprende quattro corsi di formazione relativi alla scoperta di sé e all'empowerment, l'autoimprenditorialità economico e sociale, progettare e lanciare un progetto. La stessa formazione verrà realizzata, sempre a gennaio, in altri distretti, in particolare presso la Casa della gioventù di Baqalata, Benblah e Beni Hassan. (segue) (Res)