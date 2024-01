I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: maltempo, aiuti per 960 famiglie bisognose nel governatorato di Sidi Bouzid - I servizi dell'Amministrazione regionale per gli Affari sociali nel governatorato tunisino di Sidi Bouzid distribuiranno a partire da domenica 14 gennaio aiuti a sostegno di 960 famiglie bisognose, in coincidenza con l'ondata di freddo che sta interessando la Tunisia. Il direttore regionale degli Affari sociali a Sidi Bouzid, Nader El Saadawi, ha dichiarato al quotidiano locale "Wat" che il ministero degli Affari sociali ha stanziato quantità di cibo, vestiti, coperte e materassi come aiuti a beneficio di un certo numero di famiglie, indicando che i beneficiari sono stati determinati secondo gli standards previsti su indicazione del governatorato e dei distretti. Gli aiuti comprendono 24 tonnellate di cibo, 1.920 coperte, 100 materassi, 19.200 capi di abbigliamento e 1.920 paia di scarpe. La distribuzione è a carico e supervisionata dalle autorità statali. (segue) (Res)