- Myanmar: giunta e milizie etniche confermano cessate il fuoco, accordo riguarda solo Stato di Shan - Il governo militare del Myanmar e le milizie etniche hanno confermato l’accordo di cessate il fuoco annunciato oggi dalla Cina, che ha svolto un ruolo di mediazione. Lo riferisce il sito di informazione “The Irrawaddy”, fondato da esuli birmani in Thailandia. L’accordo riguarda lo Stato di Shan, nel nord-est del Myanmar: le milizie etniche unite nell’Alleanza delle tre confraternite (Tba) – Esercito dell’Arakan (Aa), Esercito dell’Alleanza nazionale democratica del Myanmar (Mndaa) ed Esercito di liberazione nazionale ta’ang (Tnla) – si sono impegnate a non avanzare ulteriormente mentre le forze armate al comando della giunta al potere dal golpe del 2021 a non effettuare attacchi aerei e bombardamenti. Finora l’Alleanza ha conquistato 16 città e cinque zone commerciali al confine tra Cina e Myanmar, mentre la giunta ha perso almeno 250 basi militari. (segue) (Res)