- Nepal: giustizia di transizione, prorogato ancora il mandato delle due commissioni competenti - Il governo del Nepal ha prorogato ulteriormente il mandato delle due commissioni istituite per gestire la giustizia di transizione a seguito della guerra civile (1996-2006). Il mandato, in scadenza il 14 gennaio, è stato esteso fino a metà luglio. Le commissioni – una creata per accertare la verità e promuovere la riconciliazione e l’altra per indagare sulle sparizioni forzate – sono state istituite con la legge Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act (Trc Act) del 2014. Ai sensi della Sezione 42, il governo può intervenire per rimuovere degli ostacoli. L’atto di proroga, comunque, deve essere presentato al parlamento entro 30 giorni. La legge dovrebbe essere riformata, come disposto dalla Corte suprema, ma le forze politiche, in disaccordo su vari punti, non riescono a raggiungere un compromesso e a far avanzare l’azione di giustizia. (segue) (Res)