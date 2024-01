© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: Hasina si insedia per il quinto mandato, sviluppo socio-economico proseguirà - Sheikh Hasina ha prestato giuramento come prima ministra del Bangladesh, per la quinta volta, dopo la vittoria del suo partito, la Lega popolare bengalese (Al), alle elezioni del 7 gennaio per il rinnovo della Casa della Nazione, il parlamento unicamerale. La sua nuova squadra di governo comprende 25 ministri e undici sottosegretari. La premier ha iniziato il suo nuovo mandato, il quarto consecutivo, con un omaggio ai caduti nella Guerra di liberazione al Memoriale nazionale di Savar, alle porte di Dacca, e un ricordo di Sheikh Mujibur Rahman, il padre della nazione (nonché di Hasina). La leader ha promesso che “il viaggio verso il progresso socio-economico continuerà” e ha ribadito che la vittoria elettorale è stata una vittoria del popolo e della democrazia, nonostante le riserve espresse da parte della comunità internazionale, in particolare dagli Stati Uniti, sul loro svolgimento. (Res)