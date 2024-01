I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: presidente Noboa presenta progetto di legge per aumento dell’Iva al 15 per cento - Il presidente dell’Ecuador, Daniel Noboa, ha presentato trasmesso al Parlamento (Assemblea nazionale, An) una proposta di legge urgente per aumentare l’Iva al 15 per cento, dall'attuale 12 per cento. La proposta è parte del piano che il governo ha messo in campo per affrontare la crisi di sicurezza in atto. “L’aumento servirà a rafforzare i finanziamenti alle forze militari, migliorare la strategia penitenziaria e sviluppare progetti di sicurezza a lungo termine”. Considerato il carattere "urgente" del documento, l'An ha ora 30 giorni di tempo per esaminarlo. Il 7 gennaio, Noboa ha firmato il decreto che decreto due mesi di emergenza nazionale per fare fronte al "conflitto armato interno" con le bande criminali definite "organizzazioni terroristiche". La situazione di crisi nel Paese andino ha sin qui portato alla morte di almeno dodici persone, di cui due agenti di polizia. Al tempo stesso si parla di circa 150 agenti e una ventina di funzionari delle carceri presi in ostaggio dai detenuti in sette penitenziari. (segue) (Res)