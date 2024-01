© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Americhe: consiglio permanente Osa riceve oggi ministra Esteri Ecuador - Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ospita oggi in seduta straordinaria la ministra degli Esteri dell'Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Nel corso della riunione, con inizio alle 11 (le 17 in Italia), verrà discussa la mozione "Difesa della democrazia, la sovranità e la pace nella Repubblica dell'Ecuador". Il Paese andino è da inizio settimana in uno stato di emergenza decretato dal presidente, Daniel Noboa, per affrontare il "conflitto armato interno" con le bande criminali. (segue) (Res)