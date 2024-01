I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: leader criminale, evaso perché a rischio di vita ma pronto a consegnarmi alla giustizia - Colon Pico, il leader della banda ecuadoriana de "Los Lobos" evaso pochi giorni fa dal carcere, è pronto a riconsegnarsi alla giustizia. “Non ho niete da nascondere. Sono evaso dal carcere perché ho saputo che mi avrebbero ammazzato, perché la mia vita era in pericolo”, ha detto Pico in un messaggio diffuso sulle reti sociali, indirizzato direttamente al presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa. "Signor presidente, si faccia garante che non succeda nulla alla mia vita. Io non ho nulla da nascondere", ha detto l'uomo negando ogni addebito circa un presunto piano omicida ai danni della procuratrice generale, Diana Salazar. Da parte sua, Noboa ha replicato: “Se vuole consegnarsi alla giustizia, che lo faccia. Non tratteremo con i criminali, i terroristi vanno trattati da terroristi”. "Quella contro le bande criminali terroristiche è una guerra che riporterà la pace alle famiglie" ha detto Noboa commentando le misure di sicurezza degli ultimi giorni pensate per "neutralizzare" le bande armate. Fuggito dal carcere il 9 gennaio, Pico è anche sospettato di aver preso parte anche all’omicidio del candidato presidenziale Fernando Villavicencio. (Res)