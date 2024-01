Usa: Faa annuncia controlli sul processo produttivo degli aerei Boeing 737 Max 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione federale per l’aviazione (Faa) ha annunciato una procedura di audit nei confronti della linea di produzione degli aerei Boeing 737 Max 9, dopo che circa 170 velivoli sono stati bloccati a terra in attesa delle ispezioni disposte dalle autorità federali dopo un incidente avvenuto la scorsa settimana a bordo di un volo della compagnia Alaska Airlines, uno dei cui portelloni si è staccato in volo costringendo l’equipaggio ad un atterraggio di emergenza a Portland, in Oregon. In una nota, l’agenzia federale ha specificato che i controlli riguarderanno anche i fornitori di Boeing. “Bisogna riesaminare la delega dell’autorità, e valutare eventuali rischi legati alla sicurezza”, ha affermato l’amministratore della Faa, Mike Whitaker. (Was)