Tunisia: aperta indagine per riciclaggio di denaro contro 20 personaggi pubblici

- La procura della Repubblica del Polo giudiziario finanziario di Tunisi ha autorizzato l'apertura di un'indagine per sospetto riciclaggio di denaro nei confronti di oltre 20 persone, compresi ex ministri, uomini d'affari, attivisti politici e personalità dei media della Tunisia. Secondo quanto si apprende dai media tunisini, il giudice istruttore ha preso oggi l'incarico delle indagini sui sospetti, in conformità con la decisione della procura nel quadro della lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro. (Tut)