Speciale scuola: Veneto, assessore Istruzione, riforma 4+2 e liceo Made in Italy grande opportunità da cogliere

- La riforma del 4+2 e il liceo del Made in Italy sono una grande opportunità da cogliere. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione in merito ai due provvedimenti. "Una doppia riforma – ha dichiarato - che porta l'istruzione e la formazione professionale in Veneto a livelli sempre più europei. Due provvedimenti importanti che leggono l'esigenza del cambiamento e coinvolgono il mondo del lavoro. Due leggi che offrono nuove opportunità ai giovani nei loro percorsi di formazione e istruzione". "La scuola - ha aggiunto Donazzan - è innovativa per sua stessa natura, prepara per professioni che non esistono in un mercato del lavoro che subisce cambiamenti repentini molto stringenti nel tempo, più di quanto avvenisse in passato: i cicli di innovazione sono estremamente veloci e la pandemia ha rappresentato un poderoso acceleratore sociale". "Le due riforme - ha poi spiegato - sono complementari e distinte. Il 4+2 guarda al potenziamento della filiera professionalizzante tecnica della formazione: l'ottica è quella di dare vita a campus, ci auguriamo siano sempre più anche fisici, come luogo di confronto tra docenti e studenti delle Scuole della formazione professionale, Its Academy e imprese. Quattro anni che portano a un diploma, con cui gli studenti possono iscriversi agli Istituti Teccologici Superiori oppure decidere comunque di andare all'Università. I Licei del Made in Italy, invece, saranno gli attuali Licei ad indirizzo Economico Sociale, che potranno avere delle specifiche variazioni con l'introduzione o il potenziamento di materie che aiutino questo settore particolare dell'economia ad avere percorsi dedicati. Verranno approfondite materie come Storia dell'arte, economia, storia delle imprese, dei territori, gestione economica finanziaria". (Rev)