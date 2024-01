Speciale scuola: Bucalo (Fd'I), pagamento supplenze conferma eccellente lavoro governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il pagamento delle supplenze brevi ancora pendenti "si aggiunge un altro tassello all'eccellente lavoro svolto da questo governo e dal ministro Valditara a sostegno del mondo della scuola". Lo ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia, Ella Bucalo, membro della commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento Istruzione del partito. "La procedura di emissione straordinaria, per un volume finanziario pari a circa 300 milioni di euro, riguarda tutti i ratei pregressi del 2023 e rappresenta un primo passo verso un ulteriore impegno preso da questo governo, quello di affrontare in via definitiva il problema della regolarità e della puntualità nei pagamenti. Un ulteriore segno di attenzione verso il mondo dell'istruzione, per decenni Cenerentola delle politiche nazionali", ha concluso. (Rin)