Speciale scuola: Roma, assessora, su dimensionamento siamo accanto a istituti contro provvedimento regionale

- Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale, in una nota dichiara: "Come è noto il 4 gennaio la Regione Lazio ha deciso l'accorpamento di diverse scuole nel Lazio, 10 solo a Roma. Una decisione che ho definito subito sbagliata sia nel merito che nel metodo: nel merito perché vengono accorpate scuole anche molto lontane tra loro, penso al caso del Municipio IX dove le scuole interessate al dimensionamento sono distanti tra loro undici km; oppure al caso della scuola Pirotta, in Municipio V, dove si è svolto un consiglio straordinario sul tema, al quale ho preso parte, destinata ad essere unita ad all'istituto Ghini, privando un quartiere delicato come il Quarticciolo di un presidio educativo importantissimo". (Com)