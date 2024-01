Speciale scuola: dal Parco archeologico Colosseo alla mostra su Goya e Caravaggio, gli eventi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I visitatori avranno tempo fino al 31 marzo per ammirare, o tornare ad apprezzare, le opere dei più grandi artisti del ‘900 presentate nel progetto espositivo Dal Futurismo all’Arte Virtuale, a cura di Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei; mentre, fino al 31 gennaio prossimo, avranno la possibilità di scoprire da vicino i segreti dell’arte fumettistica e del disegno applicato al cinema, grazie alle due mostre L’arte nei fumetti di Massimo Fecchi e Il cinema dipinto: l’arte nei manifesti di Rodolfo Valcarenghi. Inoltre, sabato 13 gennaio alle ore 16, in programma il terzo e ultimo appuntamento con Massimo Fecchi e le sue lectio magistralis. Dopo il successo dei primi due appuntamenti, il disegnatore incontrerà ancora una volta il pubblico della Vaccheria per raccontare come nascono i suoi fumetti. Da domani per la nuova stagione del Teatro dell'Opera di Roma, fino 21 gennaio, al Teatro Costanzi, arriva Die Zauberflöte, Il flauto magico, celebre opera di Mozart, per la regia di Damiano Michieletto che ha scelto di ambientare la favola all'interno di una scuola. In un percorso di iniziazione, che passa attraverso la fine del tempo del gioco e la ribellione ai dogmi genitoriali, i due protagonisti, Tamino e Pamina, saranno due fanciulli alla prova con l'età adulta. (Rer)