Speciale scuola: Dalla Chiesa-Gatta (FI), "sanare situazione docenti precari senza stipendio"

- "Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, per chiedere quali siano le cause dei ritardi nei pagamenti degli stipendi del personale scolastico precario e quali iniziative urgenti intenda assumere per far fronte al problema in tempi brevi". Lo affermano in una nota congiunta i deputati di Forza Italia Rita Dalla Chiesa e Giandiego Gatta. "Il problema coinvolge un numero ingente di personale scolastico su tutto il territorio nazionale che, assunto per le supplenze temporanee, non riceve la retribuzione dovuta, in alcuni casi addirittura per il mese di settembre 2023, con notevoli disagi che si ripercuotono su questi docenti e le loro famiglie. Ci risulta che, dal 2013 ad oggi, tale situazione si ripresenta ogni anno e che la ragione del ritardo nei pagamenti sia da attribuire a problemi di natura burocratica che coinvolgono più ministeri e istituzioni. Per questo, abbiamo chiesto al Ministro di valutare un intervento di carattere normativo per sanare definitivamente la situazione affinché tale criticità non si ripeta in futuro", concludono. (Rin)