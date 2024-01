© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 15 gennaio il sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove si recherà a Salerno per incontrare gli agenti della Polizia penitenziaria e la dirigenza della casa circondariale "Antonio Caputo". Al termine della visita, è previsto un punto stampa alle ore 14 nel piazzale antistante la Casa Circondariale di Salerno, in via del Tonnazzo, 1. (Ren)