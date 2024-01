Trasporto aereo: Ita, in vendita i voli della stagione Summer 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways comunica in una nota che sono ufficialmente in vendita i voli delle nuove destinazioni per la stagione Summer 2024. Anche il 2024 si conferma per Ita Airways un anno di grande espansione sull’intero network, in particolar modo sul lungo raggio, uno dei principali pilastri della strategia della Compagnia italiana di riferimento. Nord America, Africa e Medio Oriente sono i mercati in cui la Compagnia inaugurerà voli diretti da Roma Fiumicino. Di seguito l’operativo dei nuovi voli: Roma Fiumicino - Chicago dal 7 aprile 2024, 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 da giugno; Roma Fiumicino – Toronto dal 10 maggio 2024, 6 frequenze settimanali, che diventeranno 7 da giugno a settembre e 5 ad ottobre. Roma Fiumicino – Riyad a partire dal 5 maggio 2024, 4 frequenze settimanali che saliranno a 5 a partire da giugno; Roma Fiumicino – Accra dal 6 giugno 2024, 3 frequenze settimanali che diventano 4 da luglio; Roma Fiumicino – Kuwait City dal 7 giugno 2024, 3 frequenze settimanali che diventeranno 5 da luglio e Roma Fiumicino – Gedda da agosto 2024, 3 frequenze settimanali. (segue) (Com)