Trasporto aereo: Ita, in vendita i voli della stagione Summer 2024 (2)

- Le nuove destinazioni intercontinentali su Chicago e Toronto saranno operate con l’Airbus A330neo e Airbus A330-200 e si vanno ad aggiungere ai voli di Ita Airways su New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco, Washington, Rio de Janeiro, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi, Malè (Maldive) operati da Roma Fiumicino. I voli su Riyad, Accra, Kuwait City e Gedda saranno operati con aeromobile A321neo. L’apertura della nuova rotta Roma-Toronto rappresenta per Ita Airways un prodotto di grande importanza nel ventaglio di destinazioni sul Nord America, primo mercato dopo l’Italia, e consentirà alla Compagnia di raggiungere un punto di accesso strategico non solo per il traffico point to point ma anche per le prosecuzioni verso altre destinazioni all’interno del Paese, combinando flussi di traffico sia leisure sia business. (segue) (Com)