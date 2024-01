Trasporto aereo: Ita, in vendita i voli della stagione Summer 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rotta Roma-Accra, unico collegamento diretto tra Italia e Ghana, è il primo tassello di una presenza che sarà sempre maggiore in Africa Occidentale, destinazione di rilievo sia per i flussi di traffico leisure ma con valenza anche per traffico corporate. Allo stesso tempo il Medio Oriente rappresenta un mercato strategico dove Ita Airways ha deciso di investire con l’apertura di tre rotte importanti ma con caratteristiche diverse, Riyad per flussi di traffico prevalentemente business travel, Gedda come porta d’accesso per nuovi flussi leisure e per il traffico religioso e Kuwait City quale destinazione per traffico corporate. Tutti i nuovi voli della Compagnia permetteranno ai passeggeri provenienti dalle destinazioni internazionali di volare sull’intero network di Ita Airways, grazie alle comode connessioni disponibili dall’hub di Roma Fiumicino. (segue) (Com)