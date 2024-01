Trasporto aereo: Ita, in vendita i voli della stagione Summer 2024 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’A321neo che servirà i nuovi voli per Riyad, Accra, Kuwait City e Gedda è l’aeromobile più grande della famiglia A320neo di Airbus e offre autonomia e prestazioni di assoluto livello. Efficiente e silenzioso, l’aeromobile vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori del 22 per cento e consente una riduzione del 50 per cento dell'impatto acustico rispetto agli aerei di precedente generazione nella sua categoria. Si tratta del primo aeromobile narrow body configurato con tre cabine separate: Business Class (12 posti), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti di cui 12 dedicati alla Comfort Economy). Tra gli elementi distintivi del nuovo A321neo spiccano la Cabina Airspace con nuovi colori e nuovi materiali, i sedili di ultima generazione, il nuovo lighting interno personalizzato Ita Airways e le cappelliere XL. Inoltre, ogni poltrona è dotata di sistema di intrattenimento con video e audio "on demand" di ultima generazione, schermo touch-screen da 17,3'' (Business), 15,6'' (Premium Economy) e 13,3'' (Economy) a bassa riflettenza e risoluzione 4K per una user experience semplice, fluida e intuitiva. I nuovi voli sono in vendita su tutti i canali Ita Airways, il sito ufficiale ita-airways.com, il customer center, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti. (Com)