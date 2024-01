Serbia: Istituto statistica, a dicembre inflazione +7,6 per cento rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia nel dicembre 2023 l'inflazione è stata più alta del 7,6 per cento su base annua. Lo ha annunciato l'Istituto di statistica della Repubblica (Rzs). Per tutto il 2023 i prezzi al consumo in media sono stati più alti del 12,1 per cento rispetto all'anno precedente. Osservato secondo i principali gruppi di prodotti e servizi, a dicembre rispetto al mese precedente, si è registrata una crescita dei prezzi nei gruppi ricreazione e cultura (1,2 per cento), attrezzature per l'appartamento e manutenzione corrente (1 per cento), abbigliamento e calzature (0,9 per cento) e sanità (0,5 per cento). Una diminuzione si è vista invece solo nel gruppo trasporti (-1,6 per cento).(Seb)