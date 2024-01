Sanità: San Camillo, con assunzioni nuovi posti letto e sviluppo cure, grazie Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha autorizzato al reclutamento di 235 professionisti sanitari a tempo indeterminato a favore dell’azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini di Roma per 14 milioni di euro. "Il dialogo con la Regione ha consentito di ottenere l’autorizzazione all’assunzione di un numero davvero importante di operatori sanitari, con i quali il San Camillo sarà in grado di attivare nuovi posti letto di area critica e subintensiva, che garantiranno un ulteriore sviluppo dei processi di cura ad altissima complessità". Lo dichiara in una nota il direttore generale dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, Narciso Mostarda. "Con l’implementazione dei professionisti della diagnostica per immagini, inoltre, saremo in grado di mettere a disposizione del fabbisogno regionale diverse migliaia di prestazioni in più - aggiunge Mostarda -. Un sentito ringraziamento da parte di tutti i professionisti del San Camillo al presidente della Regione Rocca, per aver voluto investire capitali pubblici per acquistare capitale umano: una ricetta di cui siamo orgogliosi”, conclude. (Com)