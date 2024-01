Romania: ministro Difesa, contributo a sviluppo strategia statunitense per Mar Nero sarà una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo della Romania allo sviluppo della strategia statunitense per il Mar Nero sarà una priorità nel prossimo periodo. Lo ha detto il ministro della Difesa nazionale romeno, Angel Tilvar durante un incontro con l'ambasciatrice degli Stati Uniti in Romania, Kathleen Kavalec. Secondo un comunicato stampa del ministero della Difesa di Bucarest, i due hanno discusso le principali tappe della cooperazione bilaterale per il 2024, a livello politico-militare, ponendo l'accento sull'impatto della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina sulla regione. Durante l'incontro, il ministro Tilvar ha accolto con favore le iniziative avviate da parte delle autorità di Washington per elaborare la strategia per la sicurezza e lo sviluppo del Mar Nero. "Il nostro contributo allo sviluppo della strategia statunitense per il Mar Nero sarà una priorità nel prossimo periodo. La Romania ha costantemente, coerentemente e proattivamente sostenuto il rafforzamento dell'impegno americano nel Mar Nero, come parte di uno sforzo coordinato euro-atlantico e di partner che condividono posizioni comuni per garantire la sicurezza, la resilienza e la prosperità della regione", ha affermato il ministro, citato nel comunicato stampa. (Rob)