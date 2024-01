Campania: De Luca, Fitto è un castigo di Dio, contro di lui iniziative forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raffaele Fitto è “un ministro inconcludente, evanescente e incompetente”. E’ “un castigo di Dio” e la “Regione Campania adotterà delle iniziative forti contro di lui”. Lo ha detto il presidente di Palazzo Santa Lucia Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. De Luca ha sottolineo che Fitto “sta mettendo in atto iniziative ostruzionistiche noi confronti del Sud e in particolare della Campania”, ricordando che “per la terza volta abbiamo mandato una diffida per lo sblocco degli accordi di coesione con la Campania” ma non vi è stata risposta. “Ad oggi gli accordi sono stati firmati solo con le regioni del Nord e con il Lazio - ha rilevato De Luca - E’ una vergogna nazionale”. De Luca ha quindi spiegato che “siamo in guerra” con Fitto, annunciando per la giornata di domani una conferenza stampa “per dire per quale motivo prenderemo decisioni forti contro Fitto”. (Ren)