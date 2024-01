Sud: Frassinetti, bene Valditara su risorse aggiuntive per docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto attuativo firmato oggi dal ministro Valditara che assegna oltre 8 milioni di euro a 14 reti di scuole statali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per l'assunzione di nuovo personale docente fino alla fine dell'anno scolastico, rappresenta un passo cruciale verso la riduzione del divario educativo in Italia". Lo afferma il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, on. Paola Frassinetti. "Un ulteriore finanziamento che vuole migliorare la qualità dell'insegnamento per i giovani di queste aree e garantire che tutti gli studenti possano arrivare ad avere le stesse possibilità di crescita e formazione. Rafforzare il ruolo degli insegnanti è fondamentale in questo processo di cambiamento che deve essere significativo e duraturo all'interno delle nostre scuole. Lunedì prossimo sarò in Sicilia proprio per affrontare la questione della dispersione scolastica", conclude. (Rin)