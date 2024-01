Ucraina-Regno Unito: Zelensky riceve Sunak a Kiev, firmato accordo congiunto su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto oggi a Kiev il premier britannico, Rishi Sunak. Lo ha affermato lo stesso leader ucraino su Telegram. "Oggi siamo fianco a fianco come amici e alleati. Questo è un segnale per il mondo: l'Ucraina non è sola", ha scritto Zelensky. Secondo quanto ha riferito l'emittente ucraina "Suspilne", i due leader hanno partecipato alla cerimonia della firma di un accordo congiunto nel settore della sicurezza, i cui dettagli non sono stati ancora rilasciati. (Kiu)