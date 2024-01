Fvg: assessore Rosolen, si amplia platea beneficiari Carta famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai 37 mila beneficiari attuali, potranno godere delle misure previste dalla Carta famiglia altri 5 mila nuclei familiari del Friuli Venezia Giulia, a seguito dell'innalzamento della quota Isee da 30 mila a 35 mila euro. Lo ha comunicato oggi l'assessore regionale alla Famiglia, Alessia Rosolen, dopo l'approvazione, in via preliminare, da parte della giunta regionale della delibera sulle modifiche al regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia che verrà ora sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie locali. Approvate nella seduta odierna anche le variazioni per il riconoscimento del contributo per la previdenza complementare. È stato inoltre modificato il termine di presentazione delle domande di Dote famiglia, passato dal primo gennaio al primo aprile di ogni anno a seguito di una specifica richiesta dei Comuni. (Frt)