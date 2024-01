Israele: governo tedesco, accusa di genocidio è priva di fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania respinge come priva di fondamento l'accusa di genocidio sollevata contro Israele alla Corte internazionale di giustizia dal Sudafrica. È quanto dichiarato dal portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit. Il funzionario ha affermato che, il 7 ottobre 2023, i “terroristi” del movimento islamista palestinese Hamas hanno “brutalmente attaccato, torturato, ucciso e rapito innocenti in Israele”. L'obiettivo del gruppo al potere nella Striscia di Gaza è “cancellare” lo Stato ebraico, che si sta difendendo dall'attacco “disumano” di Hamas. Come sottolineato da Hebestreit, “considerando la storia della Germania” e il “crimine contro l'umanità” che ha commesso con la Shoah, “il governo federale si ritiene particolarmente impegnato a favore della Convenzione contro il genocidio”. Il documento è “uno strumento centrale del diritto internazionale” per attuare il “mai più”, ossia per impedire un nuovo Olocausto degli ebrei. L'esecutivo tedesco si oppone con fermezza alla “strumentalizzazione politica” della Convenzione contro il genocidio. Allo stesso tempo, l'esecutivo tedesco è a conoscenza del fatto che “vari Paesi valutano diversamente l'operazione israeliana a Gaza”. Tuttavia, “il governo federale respinge fermamente ed espressamente l'accusa di genocidio rivolta ora contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia”, che “non ha alcun fondamento”. Come infine affermato da Hebestreit, l'esecutivo tedesco sostiene il tribunale dell'Aia nel suo lavoro e “intende intervenire come parte terza nel dibattimento principale” sull'accusa di genocidio mossa dal Sudafrica contro Israele.(Geb)