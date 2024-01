Pnrr: Bucalo (Fd'I), no stop per assistenti amministrativi e tecnici scuola forte segnale Mim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un segnale di grande attenzione da parte del ministero dell'Istruzione e del Merito che oggi, attraverso le dichiarazioni del ministro Valditara ha tenuto a precisare che non vi sarà alcuno stop per gli oltre 3 mila assistenti amministrativi e tecnici impegnati a supporto dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nelle scuole italiane e che anzi il ministero è già impegnato nel ripartire ulteriori risorse del Pnrr e nella semplificazione della gestione dei pagamenti dei contratti. Una grossa boccata di ossigeno per le istituzioni scolastiche di tutto il Paese che si basano in gran parte sul lavoro preziosissimo del personale Ata. Un esercito di lavoratori armati di grande professionalità che ogni giorno svolgono funzioni importantissime a sostegno delle attività formative, fianco a fianco con i docenti e a supporto dei nostri ragazzi". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Ella Bucalo, membro della commissione Cultura del Senato e viceresponsabile del dipartimento Scuola del partito. (Rin)