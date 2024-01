Ecuador: ufficio diritti umani Onu su crisi di sicurezza, autorità agiscano in modo proporzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) invita le autorità dell'Ecuador impegnate a contrastare le attività delle bande criminali ad agire in "maniera proporzionata" e "limitata a quanto richiede la situazione" di sicurezza. "Qualsiasi restrizione deve rispettare principii di legalità, necessità, proporzionalità e non discriminazione" si legge in una nota pubblicata oggi a commento dello stato di emergenza di due mesi proclamato dal presidente, Daniel Noboa. "I poteri conferiti alle forze armate per compiti di pubblica sicurezza devono essere eccezionali, limitati nel tempo e subordinati alle autorità civili, cui devono rendere conto", recita ancora il documento rimarcando l'importanza "di allinearsi al diritto internazionale", anche per "mantenere la fiducia della popolazione e la coesione sociale del Paese". La situazione di crisi nel Paese andino ha sin qui portato alla morte di almeno dodici persone, di cui due agenti di polizia. Al tempo stesso si parla di circa 150 agenti e una ventina di funzionari delle. carceri presi in ostaggio dai detenuti in sette penitenziari. L'agenzia onusiana invita la procura a svolgere indagini "tempestive, trasparenti, approfondite e indipendenti, per garantire che i responsabili siano ritenuti responsabili, in conformità con gli standard internazionali". (Res)