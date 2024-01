Pa: Colucci (M5s), proposta per ridurre tempi liquidazione Tfs diventi legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono d'accordo con quanto affermato dai sindacalisti Uil Proietti, D'Aprile e Colombi. Bisogna dare subito attuazione alla sentenza con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale il differimento della corresponsione dei Tfs (Trattamento di fine servizio) dei dipendenti pubblici. Per tale motivo, pochi giorni dopo quel pronunciamento, il M5s ha depositato una proposta il cui iter è partito ieri in commissione Lavoro alla Camera. Auspichiamo nel sostegno delle forze di maggioranza e opposizione affinché diventi presto legge". Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Alfonso Colucci, primo firmatario del provvedimento. (Com)